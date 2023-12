Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Radfahrer nach Kollision mit geparktem LKW schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 23.12.2023 gegen 21:10 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer aus Sprockhövel die Barmer Str. in Fahrtrichtung Elberfelder Straße. In Höhe Hausnummer 10 kollidiert dieser aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck eines am Fahrbahnrand geparkten LKW. Der Radfahrer wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt, am Fahrrad entstand Sachschaden. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

