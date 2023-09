Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall zwischen Fahrradfahrern - Verursachender Rennradfahrer flüchtet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 5

05.09.2023, 09.50 Uhr

Am Dienstagmorgen der vergangenen Woche kam es zwischen einer 73-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem unbekannten Rennradfahrer zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Seniorin leicht verletzt wurde. Der Rennrad-Fahrer entfernte sich, ohne sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter zu kümmern.

Die Pedelec-Fahrerin befuhr letzten Dienstagmorgen gemeinsam mit ihrem den parallel zur K 5 befindlichen Fuß- und Radweg von Nordsteimke kommend in Richtung Wolfsburg. Aufgrund einer Baustelle befuhr das Ehepaar eine Umleitungsstrecke. In Höhe eines Feuerlöschteichs kamen ihnen zwei Rennrad-Fahrer entgegen. Die 73-Jährige hielt an, um die Rennradfahrer an der dortigen Engstelle passieren zu lassen. Beide Rennradfahrer fuhren zügig an der Seniorin vorbei, wobei der letzte Fahrer so dicht an der Seniorin vorbeifuhr, dass er sie touchierte. Die 73-Jährige kam daraufhin zu Fall und verletzte sich schwer. Beide Rennradfahrer setzten ihren Weg unbeirrt fort, obwohl der Ehemann der Verletzten noch hinter den Fahrern herrief.

Kurze Zeit später erschien eine unbekannte etwa 70-Jährige Frau aus Hehlingen, die der Seniorin Erste Hilfe leistete. Inwieweit sie die Zweiradfahrer gesehen hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Frau wird als wichtige Zeugin gesucht.

Die Rennradfahrer waren zwischen 40 und 50 Jahre alt und trugen kurze Hosen, T-Shirts und Fahrradhelme.

Zeugen, die Hinweise zu den Rennradfahrern gebe können, insbesondere die Dame aus Hehlingen, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

