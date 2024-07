Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche in Einrichtungen; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.07.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: Dienstag, den 23.07.24; 08:30 Uhr - Mittwoch, den 24.07.24; 11:30 Uhr

Die Polizeistation in Schwalmstadt sucht aktuell nach einer Person, die im Verdacht steht an zwei Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein.

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in ein Gemeindehaus in der Straße "Zur Schanze" in Ziegenhain eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte zunächst eine Hintertür des Objektes auf und begab sich anschließend in die Räumlichkeiten. Darin öffnete er mehrere Schränke und Türen und durchsuchte diese. Hierbei entnahm er nach bisherigen Erkenntnissen einen Schlüsselbund, drei Packungen Kekse, eine Dose Kaffeepulver und zwei Konservendosen. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Im gleichen Tatzeitraum versuchte ein unbekannter Täter sich Zutritt zur benachbarten Schule im Fünftenweg in Ziegenhain zu verschaffen. Der Unbekannte versuchte eine Zugangstür zum Objekt aufzuhebeln, was jedoch misslang. Hierbei entstand ein Sachschaden am Gebäude von ca. 500 Euro.

Von einem Mitarbeiter der dortigen Schule konnte im Tatzeitraum eine männliche Person angetroffen werden, die nun im Verdacht steht mit den Taten in Verbindung gebracht werden zu können. Die Person hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Terrasse, die zum Schulgelände gehört, auf und trocknete dort Kleidung, die durch Regenschauer nass geworden war. Der Unbekannte verließ jedoch das Schulgelände bevor die Streife der Polizeistation Schwalmstadt hinzugezogen werden konnte. Vor Ort konnten leere Verpackungsmaterialien aufgefunden werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem Einbruch im Gemeindehaus stammen.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle mittellange Haare, er war bekleidet mit einer weißen Sportjacke die schwarze Applikationen aufwies, einer dunklen Hose und einem dunkelgrünen Rucksack.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell