POL-HR: Täter brechen in Supermarkt ein und erbeuten Zigaretten

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.07.2024: Fritzlar Tatzeit: Freitag, 19.07.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 07:00 Uhr Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Straße "Am Hospital" in Fritzlar ein. Den ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die unbekannten Täter durch eine Zugangstür in das Gebäude. Anschließend brachen sie mehrere Eingangstüren zu den dortigen Büroräumen auf und ...

