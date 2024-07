Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Bürogebäude

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.07.2024:

Fritzlar

Tatzeit: Freitag, 19.07.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 22.07.2024, 07:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Straße "Am Hospital" in Fritzlar ein. Den ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die unbekannten Täter durch eine Zugangstür in das Gebäude. Anschließend brachen sie mehrere Eingangstüren zu den dortigen Büroräumen auf und durchsuchten diese nach möglichen Wertgegenständen. Nach jetzigem Erkenntnisstand flüchteten die Täter anschließend ohne Beute vom Tatort. Bei dem Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 800 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell