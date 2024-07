Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Diebstähle von Festivalgelände

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2024:

Willingshausen

Tatzeit: Donnerstag, den 18.07.2024 bis Samstag, den 20.07.2024

In den letzten Tagen kam es auf dem Festivalgelände in Willingshausen zu mehreren Diebstählen. Die Polizeistation Schwalmstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Zwischen Donnerstagnachmittag 16:00 Uhr und Freitagmorgen 09:00 Uhr stahlen Unbekannte eine Tasche vom Festivalgelände. Der 16-jährige Anzeigenerstatter aus Fulda hatte zum Tatzeitpunkt ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie einen Schlüsselbund in der Tasche verstaut. Die Tasche befand sich zum Tatzeitpunkt in einem der Festzelte.

Am frühen Samstagmorgen zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr wurde ein schwarzer Rucksack eines 53-jährigen Mannes aus Einbeck (LK Northeim) entwendet. Diesen hatte er kurz unbeaufsichtigt in einem Campingbus eines Freundes abgestellt. In dem Rucksack der Marke "The North Face" befanden sich zum Tatzeitpunkt div. Alltagsutensilien wie Ladekabel, Powerbank etc. sowie ein Fahrzeugschein.

Samstagabend stellte ein Besitzer eines Kleinkraftrades der Marke Simson den Diebstahl seines Versicherungskennzeichens fest. Die Unbekannten entfernten zw. 20 Uhr - 22 Uhr das Kennzeichen "992 HNU" vom Fahrzeug des 43-jährigen Schwalmstädters. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt in der Kasseler Straße in Willingshausen - Loshausen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0 in Verbindung zu setzen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell