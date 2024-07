Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Gewerbeobjekt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.07.2024:

Homberg/Efze

Ereigniszeit: Montag, den 22.07.2024; gg. 07:20 Uhr

Am Montagmorgen gegen 07:20 Uhr wurde die Feuerwehr Homberg/Efze zu einem Brand in einem Gewerbeobjekt in der Werner-von-Siemens-Straße in Homberg/Efze gerufen. Ersten Informationen nach soll dort eine Papierpresse in Brand geraten sein.

Am Einsatzort konnte die Feuerwehr den Brand, der lediglich den Inhalt der Papierpresse betraf, zügig löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnten Arbeiten, die in der Nähe der Papierpresse stattgefunden haben, ursächlich für den Brand gewesen sein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden sieben Personen durch die Rauchentwicklung verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Ob an der Papierpresse ein Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell