Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Ladendiebstahl

Iserlohn (ots)

Am Sonntagnachmittag oder in der folgenden Nacht wurde versucht, in eine Arztpraxis an der Hans-Böckler-Straße einzubrechen. Der Täter versuchte gewaltsam, zwei Türen zu öffnen. Das misslang.

Am Dienstagmorgen kurz vor 1 Uhr sind zwei Unbekannte auf ein Firmengelände an der Zollhausstraße eingedrungen. In der Werkstatt wurden sie jedoch von Mitarbeitern überrascht und flüchteten. Sie hatten bereits Metall zum Abtransport bereitgelegt. Am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr schnitten Unbekannte einen Zaun an einem Firmengelände an der Osemundstraße auf. Sie gelangten in das Gebäude und stahlen einen Rucksack sowie einen Tintenstrahldrucker. Aus einem Keller an der Pestalozzistraße wurde ein Massagegerät gestohlen.

Ein Mann (23) und eine Frau (21) versuchten am Mittwochabend in einem Supermarkt an der Mendener Straße, Ware an der Selbstbedienungskasse vorbei nach draußen zu tragen. Die beiden waren dem Personal bereits in dem Geschäft aufgefallen. Ob der 23-Jährige nun eines seiner Produkte gescannt hat oder gar keines, ließ sich am Abend nicht feststellen. Jedenfalls wollten die Mitarbeiter das Paar kontrollieren. Doch der 23-Jährige wurde nach Angaben der Mitarbeiter aggressiv und "handgreiflich". Er fuchtelte mit den Armen herum und traf dabei eine Mitarbeiterin und stieß sie weg. Der Polizei gegenüber erklärte der 23-Jährige, alle Produkte gescannt und den Einkaufsbon direkt in den nächsten Papierkorb geworfen zu haben. Polizeibeamte durchsuchten darauf den Müll, fanden allerdings keinen passenden Bon. Auch im Kassensystem steckten keine Infos über einen Verkauf der Waren. Die blieben deshalb im Laden. Dessen Mitarbeiter sprachen ein Hausverbot aus. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

Am Dienstagabend oder in der folgenden Nacht wurden in Letmathe mehrere Fahrzeuge durchwühlt. Aus einem an der Dietrich-Liesenhoff-Straße geparkten Polo wurden diverse Dokumente gestohlen. In einem an der Wiesenstraße geparkten Skoda Fabia verschwanden zwölf Getränkedosen, aus einem an der Dietrich-Liesenhoff-Straße geparkten Peugeot 208 eine Taschenlampe. (cris)

