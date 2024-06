Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Graffiti

Plettenberg (ots)

Einbrüche erfolgt

An der Herscheider Straße ist man auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus eingedrungen und hat dort Schränke durchwühlt. Womöglich gelangten die Täter durch ein Fenster, die Polizei ermittelt. Es wird nun geprüft, ob Gegenstände entwendet wurden. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagnachmittag -16 Uhr - und Mittwochfrüh - 6 Uhr. Zudem haben unbekannte Täter die Eingangstür eines Hotelbetriebes Auf der Weide gewaltsam geöffnet. Sie hebelten mehrere Türen im Gebäude auf und gelangten so an eine bisher nicht bestimmbare Summe Bargeld. Dies geschah von Dienstag, 0 Uhr, bis Mittwoch, 5 Uhr.

Graffitisprüher unterwegs

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurden mehrere Objekte mit diversen Schriftzügen besprüht. So geschah dies an der Alten Ziegelei und dem Grafweg in vier Fällen. Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell