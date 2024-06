POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Plettenberg (ots) - Im Bereich Alte Ziegelei/Grafweg sprühten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag fünf Graffitis an unterschiedliche Gebäude und Mauern. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02391/9199-0 mit der Polizeiwache in Plettenberg in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

