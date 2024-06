POL-MK: Graffitisprayer unterwegs

Werdohl (ots) - Unbekannte sind am Dienstagnachmittag, vermutlich gegen 17:00 Uhr, in mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße ein. Insgesamt brachen sie dabei vier Räume gewaltsam auf. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

