Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baustelle und Wohnwagen geplündert + Einbruchsversuch

Hemer (ots)

Einbruchsversuch

Unbekannte haben in der Englandstraße einen Rolladen zu einem Fenster hochgeschoben, vermutlich um das dahinter befindliche Fenster aufbrechen zu können. Dies gelang jedoch nicht, es entstand Sachschaden am Rolladen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Tatzeit war der 20.6. - 25.6. von 19 - 16 Uhr.

Baustelle geplündert

An der Parkstraße haben unbekannte Täter am Dienstagmorgen zwischen 7 - 9:30 Uhr das Schloss eines Baucontainers geknackt. Nachdem das Vorhängeschloss beseitigt war, entwendeten sie mehrere Baumaschinen in einem Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Die Kripo kam zur Spurensicherung.

Wohnwagen verwüstet

Eine Streifenwagenbesatzung konnte von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht ein hochwertiges Fahrrad an der Englandstraße feststellen, das augenscheinlich herrenlos war. Wie die Beamten dann beim Umschauen in der Umgebung erkannten, gehörte es einem 19 Jahre alten Hemeraner. Dieser stieg gerade aus einem abgestellten Wohnmobil in der Nähe. Es war zu hören, dass weitere Leute wegliefen. Es stellte sich heraus, dass das Wohnmobil einer 63 Jahre alten Hemeranerin gehört, welche erreicht werden konnte. Sie hatte es dort wegen Reparaturarbeiten einer Firma überlassen. Nun war der Innenraum verwüstet und roch nach Cannabis, es lag Müll im Wagen und Dinge fehlten oder waren beschädigt. Den 19 - Jährigen erwartet ein Strafverfahren, die Polizei bittet um weitere Hinweise. (lubo)

