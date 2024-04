POL Schwaben Nord: Einbruch in Bürogebäude

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Montag (22.04.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr in einem Sportzentrum in der Pfarrer-Bogner-Straße einen Geldbeutel aus einer Gürteltasche. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Handtaschendiebstahl und bittet daher um Hinweise unter 0821/323-2710. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle ...

