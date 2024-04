POL Schwaben Nord: Fahrt unter Alkohol

Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (20.04.2024), bis Montag (22.04.2024) kam es im Mühlangerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Samstag parkte ein 24-Jähriger seinen schwarzen Opel gegen 12.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als er am Montag gegen 14.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen ...

