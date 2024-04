POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Neusäß - Am vergangenen Freitag (19.04.2024) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in der Keimstraße. Gegen 21.00 Uhr hörten die Bewohner laute Geräusche. Bei der Nachschau stellten sie ein beschädigtes Fenster fest. Offenbar hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in das Haus einzudringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die ...

mehr