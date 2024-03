Polizei Hamburg

POL-HH: 240321-4. Sicherstellung einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel mit sechs Festnahmen in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: 19.03.2024, 21:15 Uhr; Ort: Hamburg-Barmbek-Nord, Richeystraße

Nachdem Zivilfahnder der Polizeikommissariate der Region Nord (PK 36, PK 34, PK 33 und PK 31) mehrere Personen dabei beobachtet haben, wie diese mit Betäubungsmitteln handelten, sind bei anschließenden Durchsuchungen unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana sichergestellt und sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden.

Ein 23-jähriger Deutscher steht im Verdacht, im Umfeld seiner Wohnanschrift mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Hierbei traf er auf einen 25-jährigen Spanier, welcher dem Tatverdächtigen zwei gefüllte Einkaufstüten mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln aus dem Kofferraum seines Autos übergeben haben soll. Anschließend wurde der 25-Jährige dabei beobachtet, wie er aus dem Keller einer nahe gelegenen Wohnung drei Taschen in sein Fahrzeug einlud. Der Tatverdächtige wurde daraufhin von den Polizeikräften vorläufig festgenommen und die Taschen, in denen sich circa fünf Kilogramm Marihuana befanden, sichergestellt. Zur gleichen Zeit wurde auch der 23-Jährige von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen.

In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Drogendezernat (LKA 68) erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschrift des 23-Jährigen, für den durch den 25-Jährigen genutzten Kellerraum und die dazugehörige Wohnung im Stadtteil Winterhude sowie für das Fahrzeug des Spaniers.

Die Durchsuchungen wurden mit Beteiligung von Einsatzkräften der Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen (USE) durchgeführt. In der Wohnung des 23-jährigen Tatverdächtigen wurden unter anderem weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Zudem befanden sich vier Personen im Alter von 23 bis 30 Jahren in der Wohnung des Mannes, bei denen es sich um Mittäter handeln könnte. Diese wurden vor Ort ebenfalls vorläufig festgenommen.

Insgesamt wurden bei diesem Einsatz zehn Kilogramm Marihuana, 1.000 Tabletten einer synthetischen Droge, mehrere Mobiltelefone, knapp 5.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und weitere Beweismittel sichergestellt.

Vier Tatverdächtige (23, 24, 27, 30) wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am PK 36 entlassen. Der 23-jährige Deutsche und der 25-jährige Spanier sind nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Haftrichter zugeführt worden, dieser erließ sodann Haftbefehle gegen die beiden Männer und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen des zuständigen LKA 68 in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern an.

Wen.

