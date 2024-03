Polizei Hamburg

POL-HH: 240321-1. Zwei Zuführungen nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Eilbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.03.2024, 15:30

Tatort: Hamburg-Eilbek, Seumestraße

Nach intensiven Ermittlungen des LKA 19 / Spezielle Einbruchskriminalität "Castle" nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montagnachmittag zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen am Bahnhof Harburg vorläufig fest. Die beiden Frauen wurden einem Haftrichter zugeführt.

Ein Zeuge bemerkte am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Eilbek einen mutmaßlichen Einbruch in eine Nachbarwohnung und sah zwei junge Frauen aus dem Treppenhaus flüchten. Nachdem er die Polizei verständigt und die Verdächtigen verfolgt hatte, nahmen alarmierte Polizistinnen und Polizisten die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide aus rechtlichen Gründen entlassen und dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen, welche nun durch das LKA 19 übernommen wurden, erlangten die Beamtinnen und Beamten Hinweise darauf, dass beide Tatverdächtigen für weitere zurückliegende Einbruchstaten verantwortlich sein könnten.

Einsatzkräfte der Bundespolizei überprüften beide Frauen am Montagnachmittag am Bahnhof Harburg und fanden bei der Kontrolle gefälschte rumänische und italienische Ausweisdokumente, wonach sie 18 und 22 Jahre alt seien. Die Identitäten konnten bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Nach Rücksprache mit dem LKA 19 und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurden beide Frauen vorläufig festgenommen und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Das Amtsgericht Hamburg hat auf Anregung der Staatsanwaltschaft mittlerweile Haftbefehle erlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

