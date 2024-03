Polizei Hamburg

POL-HH: 240320-3. Polizei vollstreckt Haftbefehl und Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht des Bandendiebstahls

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: November 2023 bis Januar 2024 Tatorte: Hamburg-Winterhude, Dorotheenstraße, Hamburg-Barmbek-Nord, Heidhörn und Niedersachsen, Winsen (Luhe)

Einsatzkräfte der Polizei Hamburg haben gestern Morgen einen Haftbefehl gegen einen 51-jährigen Ukrainer vollstreckt und insgesamt vier Objekte durchsucht. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit drei Mittätern Kfz-Diebstähle begangen zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge informierte ein Anwohner am 08.11.2023 den Polizeinotruf, als er kurz nach Mitternacht verdächtige Geräusche aus Richtung der Dorotheenstraße vernommen hatte. Wenig später eintreffende Polizistinnen und Polizisten beobachteten daraufhin den 51-Jährigen sowie einen 37 Jahre alten ukrainischen Komplizen, wie sie sich an einem geparkten Toyota Landcruiser zu schaffen machten. Mangels Haftgründen wurden die beiden Männer nach Feststellung ihrer Identitäten vor Ort entlassen.

Die im Anschluss durch das Wandsbeker Fachkommissariat für Kfz-Delikte (LKA 152) übernommenen Ermittlungen führten die Beamtinnen und Beamten auf die Spur zweier weiterer mutmaßlicher Mittäter, einem 34-jährigen Ukrainer sowie einem 38 Jahre alten kasachischen Staatsangehörigen. Die beiden sowie der 51-Jährige stehen im Verdacht, in der Nacht vom 11. auf den 12.01.2024 einen BMW X6 in der Straße Heidhörn sowie am 22.01.2024 zwischen 01:00 und 02:00 Uhr einen Toyota RAV 4 im Buchenweg in Winsen (Luhe) entwendet zu haben. Beide Pkw konnten noch im Januar von Einsatzkräften in Horn und Wandsbek sichergestellt werden.

Anhand der gewonnen Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt drei Wohnungen in Wandsbek, Billstedt und Neuallermöhe sowie eine Garage in der Gemeinde Rellingen (Schleswig-Holstein), die gestern Morgen zeitgleich vollstreckt wurden. Hierbei beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten Beweismittel, unter anderem Autoschlüssel und Kennzeichen. Zudem verhafteten die Einsatzkräfte den 51-Jährigen in seiner Wandsbeker Wohnung und führten ihn dem Untersuchungsgefängnis zu.

Die gemeinsam von Staatsanwaltschaft und LKA 152 geführten Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls von Kraftfahrzeugen dauern an. Insbesondere prüfen die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen dieser auch, ob die Männer noch für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell