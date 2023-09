POL-HS: Kupferrohre aus Sattelauflieger gestohlen

Geilenkirchen (ots) - Unbekannte Personen gelangten in einen an der Vogteistraße abgestellten Pkw und entwendeten hieraus eine Handtasche sowie Kinderkleidung. Die Tat ereignete sich am Donnerstagmorgen (21. September) zwischen 09.25 Uhr und 09.30 Uhr. Die Handtasche wurde später in einem angrenzenden Waldstück wiedergefunden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

