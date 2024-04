Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bewohner überraschen Einbrecher

Augsburg (ots)

Adelsried - Am vergangenen Samstag (21.04.2024) drangen mindestens zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Sandfeldstraße ein.

Als ein Bewohner gegen 21.00 Uhr nach Hause kam, stellte er Taschenlampen im Haus fest. Die Täter flüchteten daraufhin. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden wird noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

