Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 50-Jährigen eingeleitet

Gera (ots)

Gera: Ein 50-Jähriger muss seit gestern (09.04.2024) mit einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung rechnen. Am Nachmittag befand er sich in medizinischen Räumlichkeiten in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße. Hier kam es zur verbalen Auseinandersetzung mit dort anwesenden Mitarbeiterinnen. In diesem Zusammenhang drohte der 50-Jährige einer 59-jährigen Mitarbeiterin und verließ anschließend die Örtlichkeit. Der Mann wurde anschließend an seiner Wohnanschrift aufgesucht und mit ihm eine Gefährdeansprache durchgeführt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell