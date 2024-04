Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei versuchte Einbrüche in Arminiusstraße

Gera (ots)

Gera: Zwei versuchte Einbrüche in Geschäftsräume in der Arminiusstraße wurden der Geraer Polizei am gestrigen Tag (09.04.2024)gemeldet. So versuchten sich unbekannte Täter in der genannten Straße im Zeitraum vom 08.04.2024 - 09.04.2024 gewaltsam Zutritt zu einem Getränkehandel zu verschaffen, wobei die Tatzeit auf den Zeitraum vom 08.04.2024 zum 09.04.2024 eingegrenzt wurde. (Bezugsnummer 0090072/2024)

Ebenfalls in der Arminiusstraße versuchten Unbekannte offenbar Dienstagnacht (09.04.2024) gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Versicherung einzudringen, was letztlich misslang. (Bezugsnummer 0089971/2024)

In beiden Fällen verursachten die Täter Sachschaden, die Einbrüche selbst misslangen zum Glück. Ob hier jeweils dieselben Täter am Werk waren, ist unbekannt und wird ermittelt. Zeugen, welche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell