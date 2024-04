Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hinter dem Südbahnhof

Gera (ots)

Gera: Ein Sportlerheim Hinter dem Südbahnhof nahmen unbekannte Täter in der Nacht von Montag (08.04.2024) zu Dienstag (09.04.2024) ins Visier und drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. In der Folge durchwühlten sie alles. Ohne Beutegut entfernten sich die Täter im Anschluss. Die Kripo ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0090722/2024) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (KR)

