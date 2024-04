Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Industriestraße

Gera (ots)

Gera: Kurz vor 20:00 Uhr gestern Abend (09.04.2024) ging die Meldung zu einem Einbruch in einen ehemaligen Baumarkt in der Industriestraße in Gera bei der Polizei ein. Vor Ort konnte ein aufgebrochenes Eingangstor festgestellt werden, welches zum Außengelände des Grundstückes führt. In die Räumlichkeiten selbst, drang niemand ein. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich schließlich Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen, welcher in Tatortnähe festgestellt wurde. Die Kripo (Tel. 0365 / 8234-1465) nahm die Ermittlungen auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche Hinweis geben können. (Bezugsnummer 0091059/2024 ) (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell