Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Anhänger überladen

Ratzeburg (ots)

08. April 2024 | Kreis Stormarn - 05.04.2024 - Bad Oldesloe

Freitagabend (05.04.2024) stoppten Beamte des Polizeiautobahnrevieres Bad Oldesloe ein Fahrzeuggespann, dessen Anhänger um 74 Prozent überladen war. Gegen 22.30 Uhr fiel der Streifenwagenbesatzung auf der BAB 1, in Höhe Bad Oldesloe, ein PKW Dodge mit Anhänger auf, der in Richtung Norden fuhr. Das Fahrzeuggespann konnte angehalten und kontrolliert werden. Beladen war der Anhänger mit massiven Holzbalken und gebrauchter Dämmwolle in Säcken (Foto). Der Dodge hatte eine erlaubte Anhängelast von 3500 kg. Eine Wägung ergab ein Gewicht von 6.100 kg, nach Abzug der Toleranzen. Neben einer vorwerfbaren Überschreitung der Anhängelast von circa 74 Prozent und einer mangelhaften Ladungssicherung stellten die Beamten fest, dass für den Dodge kein gültiger Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Somit endete die Weiterfahrt mit dem Gespann für den 45-jährigen Fahrzeugführer am Kontrollort.

