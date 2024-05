POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsmessung

Altena (ots) - Mehrere unbekannte Personen wurden am Donnerstag zwischen 22.30 und 23 Uhr beobachtet, wie sie sich auf dem Gelände einer Firma an der Kleffstraße an Holzkisten zu schaffen machten. Als Rufe aus einem nahen Waldstück kamen, verschwanden die Personen. Die Polizei sicherte Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Aufnahme der Anzeige nicht geklärt werden. In der Nacht zum Donnerstag wurde in eine ...

mehr