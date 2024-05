Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Firmen - Brand auf Balkon

Altena (ots)

Mehrere unbekannte Personen wurden am Donnerstag zwischen 22.30 und 23 Uhr beobachtet, wie sie sich auf dem Gelände einer Firma an der Kleffstraße an Holzkisten zu schaffen machten. Als Rufe aus einem nahen Waldstück kamen, verschwanden die Personen. Die Polizei sicherte Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Aufnahme der Anzeige nicht geklärt werden.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in eine Firma an der Rahmedestraße eingebrochen. Unbekannte brachen mehrere Schlösser und Türen auf. Außerdem wurde die Scheibe eines in der Halle abgestellten Werkstattwagens eingeschlagen. Zur möglichen Beute waren bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben möglich.

Am Donnerstag zwischen 12.15 und 14.40 Uhr wurde an einem bei Großendrescheid an der L 692 abgestellten Mazda 5 das hintere Kennzeichen samt Halterung abgerissen.

Aus unbekannten Gründen brannte am Mittwoch um 22.10 Uhr auf dem Balkon eines Einfamilienhauses Am Lennestein ein Schuhregal aus Kunststoff. Das Feuer griff auf Markisen über. Drei Personen wurden durch die Rauchgase leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. (cris)

