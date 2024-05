Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rollerdieb

Menden (ots)

Eine Polizeistreife entdeckte am Donnerstag gegen 15.50 Uhr auf dem Bräukerweg eine männliche Person auf einem Roller mit ungültigem Versicherungskennzeichen. Verkehrsbedingt musste der Streifenwagen jedoch anhalten. In der Zwischenzeit war der Rollerfahrer verschwunden. Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung entdeckten die Polizeibeamten die Person in der Unterführung zwischen der Galbreite und Märkischer Straße. Als die Beamten ausstiegen, flüchtete die Person zu Fuß und ließ Roller und Helm zurück. Er entkam. Das abgelaufene Versicherungskennzeichen gehört eigentlich an ein anderes Fahrzeug. Teile des Rollers wurden aufgebrochen und Elektronik lag frei. Allerdings sind weder Roller noch Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Diebstahls und Urkundenfälschung und stellten den Roller sicher. (cris)

