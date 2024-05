Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher - Rollerdieb - "Blitzer" besprüht - Nötigung im Straßenverkehr

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstag um 3.29 Uhr wurde am Kerkhagen die Schaufensterscheibe eines Motorgerätegeschäfts eingeschlagen. So gelangten die Täter in das Geschäft, aus dem sie vermutlich diverse Elektrogeräte stahlen. Genauere Angaben zur möglichen Beute waren bei Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht möglich. Eine Nahbereichsfahndung nach verdächtigen Fahrzeugen oder Personen verlief ohne Erfolg.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde am Blücherweg ein Roller gestohlen. Ein Zeuge entdeckte das Fahrzeug unterhalb der Einmündung zum Blücherweg am Ende eines Abhanges mit aufgebrochenem Zündschloss und gebrochener Lenkung. Er meldete es der Polizei, die den Halter informierte. Offenbar hat der Dieb den Roller beim Versuch ihn zu starten so massiv beschädigt, dass er das Fahrzeug bereits nach kürzester Zeit "entsorgte". Zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend wurde an der Gartenstraße ein schwarzes Cube-Mountainbike gestohlen. Nach Angaben des Eigentümers lag am Abend nur noch das geknackte Fahrradschloss am Metallzaun.

Nach einem versuchten Einbruch in ein Fahrzeug hat die Polizei heute Nacht einen 29-jährigen Lüdenscheider in Gewahrsam genommen. Ein Zeuge wurde kurz nach 1.30 Uhr durch lautes Bollern wach. Aus dem Fenster sah er, wie eine Person mit einem Stein auf die Scheiben eines am Normannenweg geparkten Fahrzeugs einschlug. Der Zeuge informierte die Polizei und beschrieb den offenbar alkoholisierten Mann. Die Polizei sichtete die Schäden und informierte den Fahrzeughalter. Gegen 2.35 Uhr entdeckten die Polizeibeamten den beschriebenen Tatverdächtigen an der Germanenstraße. Im Umfeld hatte er mehrere Mülltonnen umgeworfen. Der stark alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Unbekannte haben den an der Lennestraße stehenden Enforcement-Trailer der Stadt Lüdenscheid außer Gefecht gesetzt: Eine Polizei-Streife entdeckte am Donnerstag um 2.50 Uhr, dass die Scheibe der mobilen Blitzeranlage mit weißer Farbe übersprüht wurde. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Zwei Jugendliche oder junge Männer haben am Dienstagnachmittag Scherben vom ehemaligen Kostal-Gebäude auf die Straße geworfen. Scherben trafen kurz vor 16.30 Uhr ein vorbeifahrendes Fahrzeug auf der Wiesenstraße. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten durchsuchten das Gebäude, konnten jedoch niemanden antreffen. Sie sahen allerding zwei Jugendliche, die in Richtung Untertinsberger Straße flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Scherben-Werfer dürften zwischen 15 und 17 Jahre alt sein. Einer von ihnen hat blonde Haare und trug einen schwarzen Pullover. Der zweite trug einen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Ein 36-jähriger Mann wollte am Dienstag ein Paket Unterhosen an der Kasse eines Discounters an Hohen Steinert vorbei schmuggeln. Er wurde jedoch beobachtet und nach dem Passieren der Kasse von Mitarbeitern festgehalten. Weil er keinen Ausweis mitführte, wurde die Polizei gerufen. Die nahm den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest.

Ein Pkw-Fahrer hat am Montag nach einem Überholmanöver auf der Heedfelder Straße die Polizei eingeschaltet und Anzeige wegen Nötigung erstattet. Wie er berichtet, fuhr er mit den vorgeschriebenen 30 km/h in Richtung Schalksmühle, als ihm ein Golf hupend von hinten an die Stoßstange rückte. Die Fahrerin überholte schließlich trotz der durchgezogenen Mittellinie, scherte dicht vor dem Überholten ein und leitete eine Vollbremsung ein. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern. An der der nächsten Kreuzung mussten beide vor der roten Ampel halten. Beide Fahrzeugführer stiegen aus, worauf ihn die Frau beschimpfte und beleidigte. Der Fahrer informierte darauf die Polizei. Die ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr. (cris)

