Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Waffe bedroht - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag (07.01.2023, gegen 1 Uhr) von einem bislang Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht. Zuvor hatte der junge Mann zusammen mit seinem Begleiter einen Club in der Talstraße betreten und unmittelbar danach wieder verlassen. Der Unbekannte, bei dem es sich um einen Türsteher handeln dürfte, nahm daraufhin die Verfolgung auf. Nachdem er den 18-Järhigen eingeholt hatte, nahm er diesen in den Schwitzkasten, hielt ihm die Waffen an den Kopf und befragte ihn zu einem vermeintlichen Diebstahl. Danach ging des Unbekannte wieder zum Club.

Beim Eintreffen der Polizei war der Unbekannte nicht mehr vor Ort. Das Gebäude wurde durchsucht. Dabei konnte eine Gaspistole, bei der es sich um die Tatwaffe handeln dürfte, sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 entgegen.

