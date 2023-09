FW Hünxe: Bundesweiter Warntag am 14. September

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

Bundesweiter Warntag am 14. September

Der diesjährige Bundesweite Warntag findet am 14. September um 11 Uhr statt. Mit der Warnung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) testen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie die beteiligten Länder und Kommunen verschiedene Warnkanäle, unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Stadtinformationsanlagen, Sirenen, Lautsprecherwagen, Auskunftssysteme der Deutschen Bahn sowie den Mobilfunkdienst Cell Broadcast. Gegen 11:45 Uhr wird für die meisten Warnmittel Entwarnung gegeben.

Ältere Geräte können Cell Broadcast-Nachrichten teilweise nicht empfangen. Auf der Internetseite des BBK unter www.bbk.bund.de/bundesweiter-warntag finden Sie Informationen der Mobilfunknetzbetreiber und Endgerätehersteller zu den Einstellmöglichkeiten sowie eine Liste der empfangsbereiten Geräte.

Im Anschluss an den Warntag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen mit dem Probealarm auf der Internetseite www.warntag-umfrage.de mitzuteilen. Die anonyme Umfrage startet am 14. September um 11 Uhr. Sie endet am 21. September um Mitternacht.

