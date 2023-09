Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Rauchentwicklung aus der Ladung eines Entsorgungsfahrzeugs

Hünxe (ots)

Einsatzmeldung: B3 - Lkw-Brand

Datum / Uhrzeit: 04.09.2023, 10:27 Uhr

Einsatzort: A3, Fahrtrichtung Niederlande, Rastplatz Hünxe Ost

Alarmierte Einheiten: Hünxe, Bruckhausen, Drevenack

Die Besatzung eines Entsorgungsfahrzeuges bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung, lenkte den LKW auf einen Rastplatz und alarmierte die Feuerwehr. Nachdem die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert war, wurde vor Ort der Laderaum geöffnet und entleert. Die Ladung wurde von einem Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz auseinandergezogen und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Für eine eventuelle Brandbekämpfung wurde ein S-Rohr in Bereitschaft gehalten. Es konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Die Einsatzkräfte konnten nach ca. einer Stunde wieder in ihre Standorte einrücken.

