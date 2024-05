Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hoffnung auf ein großes Erbe zerschlagen

Hemer (ots)

In der Hoffnung auf ein großes Erbe hat ein 62-jähriger Hemeraner "Gebühren" auf ein Konto ins Ausland überwiesen. Erst nach einem Gespräch mit einem Verwandten kam ihm der Verdacht, dass es sich um einen Betrug handeln könnte. Bereits im April war der Hemeraner per Mail angeschrieben worden. Die Absender erklärten, der Hemeraner habe ein Vermögen im Ausland geerbt. Er müsse lediglich die Gebühren vorab bezahlen, damit ein Gericht die Erbschaft formell bearbeiten könne. Das tat der Hemeraner. Außerdem übersandte er Ausweiskopien, eröffnete diverse Bankkonten und beantragte auf seinen Namen Kreditkarten. Die Polizei warnt vor solchen Betrügereien. Natürlich gibt es überraschende Erbschaften. Sie werden jedoch nie nach Kontakten per Mail oder Messenger abgehandelt.

Am Donnerstag zwischen 14.35 und 23.26 Uhr wurden von einem Werksgelände am Industriepark Edelburg Messing-Stangen gestohlen. Die Diebe hatten ein Loch in einen Maschendrahtzaun geschnitten. So konnten sie die vier Meter langen Stangen in einem Gesamtgewicht von über zwei Tonnen abtransportieren. Sie müssen ihre Beute unmittelbar an dem Zaun in ein Fahrzeug geladen haben. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei, unmittelbar nach dem Feststellen des Diebstahls, verlief ohne Erfolg.

Am Donnerstag gegen 19.25 Uhr brannte an der Hauptstraße eine Mülltonne. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell