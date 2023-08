Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023, gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Elfringhauser Straße/ Sondern in Sprockhövel. Ein 25-jähriger Heiligenhausener Kradfahrer befuhr mit seiner Suzuki die Elfringhauser Straße in Fahrtrichtung Felderbachstraße und verlor, aus derzeit ungeklärten Gründen, in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Der 25-Jährige rutschte gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich schwer. Der 25-Jährige wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Durch die Kollision entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell