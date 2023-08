Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 11.08.2023, gegen 10.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße/ Gerichtsstraße in Schwelm. Während eines Abbiegevorgangs, nach links von der Bahnhofstraße in die Gerichtsstraße, übersah eine 74-jährige Schwelmerin in ihrem BMW einen Rollstuhlfahrer der die Fahrbahn der Gerichtstraße überqueren wollte. Durch die Kollision wurde der 65-jährige Schwelmer Rollstuhlfahrer verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Zudem entstanden Sachschäden.

