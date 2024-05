Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Schalksmühle (ots)

Eine 75-jährige Schalksmühlerin wurde am Montag gegen 17.15 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Hälverstraße bestohlen. Während des Einkaufs hatte sie ihre Handtasche mitsamt Portemonnaie in den Einkaufswagen gestellt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, war die Geldbörse weg. Darin steckten diverse Papiere und Bargeld. Die Betroffene erstattete erst am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten deshalb dicht am Körper getragen werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell