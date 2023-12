IM-MV: Nach Sturmnacht: Christian Pegel dankt allen Einsatzkräften

Schwerin (ots) - Sportministerin Stefanie Drese und Innenminister Christian Pegel haben sich am Rande der heutigen Kabinettssitzung mit den schweren Ausschreitungen von Anhängern des FC Hansa Rostock beim Auswärtsspiel am vergangenen Freitag in Paderborn beschäftigt. "Wir können und werden nicht zur Tagesordnung übergehen. Jetzt müssen mit aller Konsequenz ...

mehr