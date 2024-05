Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Angefahrener Radfahrer soll sich melden

Bad Driburg (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer, der in Bad Driburg offenbar von einem roten VW Polo angefahren wurde, wird gebeten, sich zu melden.

Nach erster Einschätzung hat eine 81-Jährige am Samstag, 11. Mai, gegen 10 Uhr mit ihrem Polo die Straße Am Katzohlbach in Richtung Konrad-Adenauer-Ring befahren. An der Einmündung fuhr sie einem dort wartenden Radfahrer von hinten an das Fahrrad.

Der Radfahrer war nicht gestürzt und anschließend mit seinem Fahrrad zu einer Bushaltestelle gegangen. Die Polo-Fahrerin war zunächst nach rechts auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes gefahren und hatte von dort versucht, Kontakt mit dem Radfahrer aufzunehmen. Der hatte sich inzwischen jedoch mit seinem Fahrrad in Richtung Lange Straße entfernt.

Der unbekannte Radfahrer, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll, wird gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell