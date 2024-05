Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Warburg (ots)

Am Freitag, 17.05.24, gegen 14.15 Uhr, befuhr in Warburg-Hardehausen die 66-jährige Hyundai-Fahrerin die Abt-Overgaer-Straße von der Landvolkshochschule kommend in Richtung Kreisstraße 23. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links einzubiegen und übersah die aus Richtung B 68 kommende 66-jährige BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 21500 Euro. /TT

