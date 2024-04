POL-AA: RMK: Unfall auf B29 - Reifen zerstochen

Aalen (ots) - Mainhardt: Von der Fahrbahn abgekommen An der B14 bei Bubenorbis kam ein 21 Jahre alter Golf-Fahrer und der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen ein Brückengeländer. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 2.20 Uhr ereignete, entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Gaildorf: Diebstahl aus Pkw Zwei Diebe machten sich am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr an einem Pkw zu schaffen, der in der Bahnhofstraße ...

mehr