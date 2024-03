Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Zweibrücken (ots)

Am Montagmorgen, den 11.03.2024, wurden im Stadtgebiet von Zweibrücken an mehreren Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei stellten die kontrollierenden Beamten unter anderem acht Mal eine vorschriftswidrige Handybenutzung am Steuer und 13 Mal einen nicht angelegten Sicherheitsgurt fest. In allen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung hin. Wer sein Handy während der Fahrt benutzt setzt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die von anderen Verkehrsteilnehmern aufs Spiel. Auch eine kurze Ablenkung vom fließenden Verkehr stellt eine erhöhte Unfallgefahr dar. Ähnlich verhält es sich mit einem nicht getragenen Sicherheitsgurt. Auch bei geringen Geschwindigkeiten kann es im Falle eines Unfalls zu schweren Verletzungen kommen, wenn zuvor kein Sicherheitsgurt angelegt wurde. Zudem sieht der Bußgeldkatalog für die Handybenutzung ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt vor - für den nicht angelegten Sicherheitsgurt ist ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro vorgesehen. |pizw

