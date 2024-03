POL-PDPS: Schuss mit einer Stahlkugel

Contwig/Stambach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, den 10.03.2024, kam es gegen 05:15 Uhr zu einer Unfallflucht in der Ortsdurchfahrt von Stambach. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem schwarzen VW Golf von Contwig aus in Richtung Dellfeld. Als er auf Höhe der Einmündung "Am Höfchen" am rechten Fahrbahnrand anhielt, überholte ihn der bislang unbekannte Unfallverursacher und streifte dabei die hintere ...

