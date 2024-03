Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Weimar (ots)

Eine 17- Jährige saß am Dienstagabend, dem 05.03.2024, gegen ca. 20.30 Uhr auf einer Parkbank in Weimar am Poseckschen Garten. Hier trat eine männliche Person an Sie heran und verwickelte diese in ein belangloses Gespräch. Der bisher Unbekannte setzte sich dann neben die 17-Jährige und belästigte diese dann durch körperliche Berührungen. Über den Spielplatz am Poseckschen Garten kam zu diesem Zeitpunkt ein bisher unbekannter Passant hinzu. Das Auftreten des unbekannten Zeugen nutzte die Geschädigte zur Flucht. Beschreibung des Tatverdächtigen:

- männlich - scheinbares Alter 23-25 Jahre - 180 cm 185 cm groß - Mitteleuropäischer Typ - kurze lockige, dunkelbraun bis schwarze Haare - keinen Bart - keine körperlichen Auffälligkeiten, kein Schmuck, keine Brille - spricht hochdeutsch, dunkle Stimmfarbe - bekleidet mit dunklen Anorak, blaue Jeans, dunkle Schuhe - führte keinerlei Gegenstände mit sich

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder der beschriebenen Unbekannten Person, insbesondere der im Sachverhalt benannte Passant, geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 03643 882 0 oder per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 62119/2023, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell