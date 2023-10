Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei im Ammerland; Sicher durch die dunkle Jahreszeit +++

Oldenburg (ots)

Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit führt die Polizei in Westerstede wieder verstärkte Kontrollen, insbesondere auch Fahrradbeleuchtungskontrollen an den Schulen, durch. Ab sofort wird es wieder früher dunkel und in der bevorstehenden Herbstzeit sorgen Regen und Nebel zusätzlich für schlechtere Sichtverhältnisse. Daher ist es in der "dunklen Jahreszeit" umso wichtiger, als Verkehrsteilnehmer gut zu sehen und gut gesehen zu werden. Als Fahrzeugführer sollten Sie daher darauf achten, dass Ihre Beleuchtung fehlerfrei funktioniert und Schmutz oder Anbauteile ihre Wirkung nicht beeinträchtigen. Dies gilt für Auto-, Motor- und Fahrradfahrer gleichermaßen. Die Scheinwerfer und Rückleuchten sorgen nicht nur dafür, dass Sie erkennen, was auf Sie zukommt. Genauso wichtig ist Ihre Erkennbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei rät daher zu rechtzeitigen und regelmäßigen Beleuchtungskontrollen. Nutzen Sie die Angebote von Werkstätten und Automobil-/Fahrradclubs zur Beleuchtungsprüfung, damit Sie sicher in die dunkle Jahreszeit starten können. Regelmäßige Kontrollen vor Fahrtbeginn stellen zudem sicher, dass Sie erkennbar bleiben. Insbesondere sollten auch Eltern dafür Sorge tragen, dass die Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrrädern ihrer Kinder funktionieren. Für Zweiradfahrer und Fußgänger (inklusive ihrer vierbeinigen Freunde) können zudem reflektierende (Warn-)Westen oder Leuchtbänder zu einer Lebensversicherung werden. Schließlich kann dunkle Oberbekleidung zu sehr später Erkennbarkeit führen und somit das Unfallrisiko mit möglicherweise gravierenden Folgen erhöhen. Der Landkreis Ammerland, die Verkehrswacht Ammerland und die Polizei werden aus diesem Grund in den kommenden Wochen wieder -wie im Vorjahr- Warnwesten auf den Wochenmärkten verteilen. Zudem sind die Sicherheitswesten mit dem Logo "Sicher unterwegs im Landkreis Ammerland" auch auf den Polizeidienststellen im Landkreis Ammerland kostenlos erhältlich. Die "dunkle Jahreszeit" birgt aber nicht nur die oben beschriebenen Gefahren im Straßenverkehr. Die früher einsetzende Dunkelheit erleichtert auch Einbrechern ihre kriminelle Tätigkeit, da sie im Dunklen weniger schnell bemerkt werden, wenn sie sich an Fenstern und Türen zu schaffen machen. Vor diesem Hintergrund wird die Westersteder Polizei ihre Streifentätigkeit in den kommenden Monaten in den Wohngebieten in Westerstede und der Gemeinde Apen verstärken und auch hier Kontrollen durchführen. Wer sich zudem kostenlos und umfassend zur Thematik "Wie schütze ich mein Zuhause besser vor Einbruch" von fachkundigen Polizeibeamten beraten lassen möchte, findet auf den Wochenmärkten in der Region an folgenden Tagen hierzu Gelegenheit: Mittwoch, 1. November 2023, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Apen Donnerstag, 2. November 2023, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Edewecht Freitag, 3. November 2023, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Rastede Samstag, 4. November 2023, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Bad Zwischenahn Freitag, 10. November 2023, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Westerstede Die Beamten beraten hier auch anhand von Exponaten, welche Sicherungsmöglichkeiten sinnvoll sind, welches Verhalten vor ungebetenen Gästen schützen kann oder wann eine staatliche Förderung von Einbruchschutz möglich ist. Aber auch außerhalb der genannten Termine steht die Polizei für individuelle Beratungstermine rund um das Thema Einbruchschutz zur Verfügung. Sie können gerne einen kostenlosen Termin unter 04488/833124 (Dennis Dähnenkamp) vereinbaren. Weitere Informationen finden Sie zudem auf folgenden Internetseiten https://www.k-einbruch.de/ und https://www.polizei-beratung.de/.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell