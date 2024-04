Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle aufgrund Starkregen - Unfallflucht - Vermisste Person tot aufgefunden - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstand am Mittwoch um kurz vor 15:30 Uhr bei einem Unfall in der Stiewingstraße. Ein 20-jähriger Lenker eines Ford Transit erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende 54-jährige Lenker eines VW Polo anhalten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Neresheim: Unfall beim Überholen

Ein bislang unbekannter PKW-Lenker überholte am Mittwoch um 15 Uhr auf der L1084 einen vorausfahrenden LKW, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Hierbei kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden VW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Mögglingen: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr befuhren drei Verkehrsteilnehmer hintereinander die B29 von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe der Ausfahrt Mögglingen-Ost kam es zu stockendem Verkehr, welchen der 55-jährige Lenker eines VW zu spät wahrnahm und auf den vorausfahrenden BMW eines 57-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW wiederum auf den davor fahrenden LKW Daimler-Benz Actros aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 85.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Mögglingen: PKW prallt in Leitplanken

Aufgrund der Wetterlage kam am Mittwoch um kurz vor 112 Uhr ein 49-jähriger Lenker eines Skoda mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Schutzplanken. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, ereignete sich auf der B29 zwischen Mögglingen und Essingen. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Rote Ampel überfahren

Nachdem am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein 47-jähriger PKW-Lenker eine rote Ampel in der Aalener Straße überfahren hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 31-Jährigen, der seinerseits bei Grünlicht in die Kreuzung einfahren ist. Bei dem Unfall entstand an dem Mercedes und an dem VW ein Schaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aufgrund Starkregen

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei einsetzendem Starkregen kam am Mittwoch gegen 12.40 Uhr ein 35-jähriger Lenker eines BMW auf der B29, auf Höhe eines Autohauses, in Fahrtrichtung Aalen, mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Leitplanken. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

Eine 40-jährige Lenkerin eines Ford Galaxy befuhr gegen 12.40 Uhr die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Lorch. Ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei einsetzendem Starkregen kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanken und wurde von dort auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo das Fahrzeug mit einem LWK kollidierte. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2100 Euro.

Gschwend: Parkender PKW beschädigt

Ein Opel Astra, welcher zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagnachmittag, 17 Uhr, am Straßenrand der Gartenstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176/6562 entgegen.

Westhausen: Aquaplaning

Am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr befuhr ein 35-jähriger Lenker eines Seat die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen. Aufgrund Aquaplaning, nach dem einsetzenden Starkregen, kam das Fahrzeug auf der Jagsttalbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Stahlschutzleitplanken. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wenige Minuten zuvor kam bereits auf der Gegenspur, in Fahrtrichtung Ulm, ein 56-jährige Lenker eines Jaguars auf der Jagsttalbrücke in Schleudern und prallte ebenfalls in die dortigen Leitplanken. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen kam um 15:20 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Audi, bei Regen- und Graupelschauern, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug gegen mehrere Leitpfosten und eine Abwasserführung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Waldstetten: Vermisste Person tot aufgefunden

Wie bereits am 16.04.2024 berichtet, suchte das Polizeipräsidium Aalen mit einem Hubschrauber nach einem vermissten Mann im Bereich Waldstetten. Diese Person konnte am Mittwochnachmittag nur noch tot aufgefunden werden. Ein Fremdverschulden am Tod des Mannes kann ausgeschlossen werden.

Hier die Ursprungsmeldung:

Waldstetten: Suche nach Person

Im Bereich Waldstetten bei Schwäbisch Gmünd ist die Polizei aktuell auf der Suche nach einem Mann. Eine hilflose Lage kann bei diesem nicht ausgeschlossen werden. Ein Polizeihubschrauber ist aktuell auch im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell