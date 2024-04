Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Rotlicht missachtet - Unfallflucht - Farbschmiererei - Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

RMK: Rotlicht missachtet - Unfallflucht - Farbschmiererei - Diebstahl aus Pkw

Waiblingen: Rotlicht missachtet

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 21:20 Uhr an der Kreuzung An der Talaue und Henri-Dunant-Straße in Waiblingen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Renault hatte dabei eine rote Ampel übersehen, was zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 22-Jährigen führte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Unbekannter verursachte zwischen Mittwoch, 10:30 Uhr, und 14:00 Uhr in der Kappelbergstraße in Waiblingen einen Unfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich beim Ausparken beschädigte er einen geparkten Dacia. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Waiblingen zu melden. Die Rufnummer lautet 07151/9500.

Schwaikheim: Graffiti

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Vandale eine Scheune in der Leintelstraße mit rotem und grünem Farbspray besprüht. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195/969030 zu melden.

Winnenden: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Unterweiler Straße ein Diebstahl aus einem geparkten VW verübt. Zwischen 19:00 Uhr und 04:40 Uhr schlug ein unbekannter Dieb die Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendete den im Wagen liegenden Geldbeutel mit 700 Euro Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell