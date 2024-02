Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Ohne Führerschein, aber mit Alkohol

Friesenheim, Oberweier (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Lahr festgestellt werden, dass ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer, offenbar in der Folge des Genusses alkoholischer Getränke, nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 37-Jährige führte zudem keinen gültigen Führerschein mit sich. Weiter konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass die Kennzeichen des Peugeot aktuell nicht auf das Fahrzeug zugelassen sind. Der Fahrer sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. /ha

