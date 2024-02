POL-OG: Ottersweier - Ausparken mit Folgen

Durbach, Ebersweier (ots) - Eine 54-Jährige fuhr am Mittwoch mit ihrem schwarzen Opel Corsa gegen 17:45 Uhr auf der Bohlsbacher Straße von Offenburg kommend. Hierbei soll ihr auf Höhe einer Bäckerei ein mutmaßlich weißes, längliches Auto entgegen gekommen sein. Dieses geriet allem Anschein nach immer weiter auf die Fahrbahn der 54-Jährigen, bis es zu einem so genannten Spiegelstreifer kam. Hierbei ging am PKW der ...

mehr