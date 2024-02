Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach, Ebersweier - Spiegel abgefahren, Zeugen gesucht

Durbach, Ebersweier (ots)

Eine 54-Jährige fuhr am Mittwoch mit ihrem schwarzen Opel Corsa gegen 17:45 Uhr auf der Bohlsbacher Straße von Offenburg kommend. Hierbei soll ihr auf Höhe einer Bäckerei ein mutmaßlich weißes, längliches Auto entgegen gekommen sein. Dieses geriet allem Anschein nach immer weiter auf die Fahrbahn der 54-Jährigen, bis es zu einem so genannten Spiegelstreifer kam. Hierbei ging am PKW der 54 Jahre alten Frau nicht nur der Spiegel kaputt, sondern auch die Seitenscheibe der Fahrerseite wurde verkratzt. Trotz der Kollision entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 07802 7026-0, zu melden. /ng

