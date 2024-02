Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Aufgefahren

Baden-Baden, A5 (ots)

Ein Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag führte zu einer verletzten Person, einem Sachschaden von rund 19.000 Euro und einem Rückstau auf der Autobahn. Der Fahrer eines Mercedes war gegen 9:45 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Rastatt-Süd in Richtung Norden unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge im stockenden Verkehr auf den Peugeot einer 65-Jährigen auffuhr. Der 82 Jahre alte Autofahrer wurde bei der Kollision verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die Mittsechzigerin kam ohne Blessuren davon. Beamte der Verkehrspolizei haben sich um die Unfallaufnahme vor Ort gekümmert und schätzen den entstandenen Sachschaden auf 19.000 Euro. Während der Maßnahmen vor Ort mussten der linke und mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Fahrbahn konnte gegen 12:10 Uhr wieder freigegeben werden. /ma

